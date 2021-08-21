مطالبة تونسية بتخفيض أجور اللاعبين والمدربين

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وأفاد الاتحاد في بيان له «إن القرار يشمل المدربين أيضا لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر بسبب الضرر المالي الذي لحق بموازنات الأندية بجانب تأجيل انطلاقة الدوري الممتاز إلى أكتوبر».
وقرر الاتحاد منح معسكرات تدريب لمدة أسبوع مجانية لكل أندية الدوري الممتاز لمساعدتها في الاستعداد للموسم الكروي.
وأوضح أنه لن يسمح لأي لاعب أو مسؤول بحضور المباريات الرياضية في كل الأقسام قبل استكمال التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.
ولم يقرر الاتحاد ما إذا كان سيسمح رسميا بحضور الجماهير في المباريات مع توسع حملات التطعيم.
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