رغم فوز ليفربول بثنائية.. رقمان سلبيان لـ محمد صلاح ورقمًا مميزًا للسنغالي ساديو ماني أمام بيرنلي

الشارقة - اميمة ياسر - انتهت مباراة ليفربول وبيرنلي بفوز الريدز بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب «آنفيلد»، معقل الريدز، ظهر اليوم السبت، في إطار لقاءات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» لنسخة الموسم الجاري 2020-2021، حيث تمكن أصحاب الأرض من الحصول على النقاط الثلاث وتحقيق الانتصار الثاني تواليا، بعد الفوز في اللقاء الافتتاحي أمام نوريتش سيتي خارج الديار بثلاثية نظيفة.

محمد صلاح سجل هدفًا لليفربول لكن تم إلغائه بداعي التسلل، فيما أحرز البرتغالي ديوجو جوتا والسنغالي ساديو ماني هدفي الريدز، مؤمنين انتصارهم في مباراة اليوم.

وكان صلاح يبحث عن تحقيق انطلاقة جيدة بتسجيله للمباراة الثانية على التوالي في البريميرليج، بعد هز شباك نورويتش سيتي في الجولة الأولى، لكنه لم ينجح في ذلك ليحقق رقمين سلبيين رغم انتصار فريقه في مباراة اليوم.

صلاح هو اللاعب الوحيد الذي سجل في 5 جولات افتتاحية على التوالي في البريميرليج، لكنه فشل في التسجيل في الجولة الثانية في تاريخ مشاركاته في الدوري الإنجليزي، حيث فشل في هز الشباك في هذه الجولة خلال المواسم الخمسة السابقة.

ويمتلك محمد صلاح سجلًا سلبيًا أمام بيرنلي، فالفرعون المصري فشل في التسجيل في شباكهم في آخر 4 مباريات جمعت ليفربول ببيرنلي، ولم ينجح “ مو” في التسجيل في شباكهم سوى مرة وحيدة موسم 2017-2018.

بينما حقق السنغالي ساديو ماني، رقماً مميزاً مع ليفربول، بعد تسجيل الهدف الثاني في مرمي بيرنلي، حيث فض شراكته مع النيجيري ياكولو أياجبيني، واحتل المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيًلا للأهداف ببطولة الدوري الإنجليزي.

بهذة النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى ست نقاط في المركز الأول بالدوري الإنجليزي، فيما فشل بيرنلي في حصد أي نقطة بعد تلقيه هزيمتين.