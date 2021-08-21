بعد واقعة مغادرة معسكر الفريق.. الزمالك يدرس تسويق «جنش».. وميدو يطالبه بالأعتذار.. التفاصيل كاملة

الشارقة - اميمة ياسر - علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على واقعة مغادرة محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، لمعسكر الفريق فى العين السخنة، بعد خروجه من التشكيل الأساسى لمباراة سيراميكا.

وكتب ميدو فى تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "زعلان من جنش جدا لأنى بحبه وعارف إنه جدع".

وأضاف: "الناس بتحبك يا جنش علشان عارفين إنك جدع، نصيحتى ليك اوعى تفقد النقطه دى".

واختتم تغريدته ناصحا جنش: "روح النادى اعتذر لزمايلك والجهاز واقفل الموضوع.. كل الزمالكاوية بيحبوك".

تتجه النية لدى مسئولي الزمالك إلى تسويق محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد أن تعددت الأزمات التي يثيرها والتي كان آخرها مغادرة معسكر الأبيض لمباراة سيراميكا بدون إذن. حسبما نشر موقع "الاهرام".

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق قد اتخذ قراره باستبعاد جنش من قائمة الأبيض حتى نهاية الموسم على خلفية مغادرته معسكر الزمالك بدون إذن بعد خروجه من التشكيل الأساسي لمباراة سيراميكا.

وأكد كارتيرون أن الحارس لم يراع الفترة الحرجة التي يمر بها الفريق حاليًا، وقدم مصلحته الشخصية على مصلحة الفريق، فضلا عن أن استبعاده من قائمة مباراة سيراميكا كان بسبب تراجع مستواه.

يذكر أن جنش كان قد تلقى مؤخرا عرضا من نادي فاركو الصاعد حديثا للدوري الممتاز، إلا أن المفاوضات لم تحسم بعد.

وحافظ الزمالك على تصدر جدول الترتيب برصيد 76 نقطة، بفارق 4 أهداف عن الأهلى صاحب الوصافة بـ72 نقطة.