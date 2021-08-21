شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يتقدم على غزل المحلة بهدف فى الشوط الأول ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة البنك الأهلي وغزل المحلة بتقدم البنك بهدف أحرزه موسي دياوارا بالدقيقة 45+2 ، فى اللقاء المقام باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

جاءت أحداث الشوط الأول هادئة من قبل الفريقين وكان الاستحواذ متبادلا بين الفريقين، وكانت أخطر فرصة للمحلة عن طريق عبد الرحمن أجويرو بعد استقبال عرضية يحيي حامد وتصدى لها حارس البنك محمود الزنفلي ببراعة، وفى الدقيقة 45+2 ينجح أحمد علي في تهيئة كرة رائعة لموسي دياوارا يحرزها قوية على يمين حارس المحلة عمرو شعبان .

وبدأ خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة مواجهة فريق البنك الأهلي بالتشكيل كالتالي : عمرو شعبان و أحمد عيد و محمد فتح الله و فتحي مبروك و يحيي حامد و عبدو يحيي و أحمد الشيخ و أحمد الندري و هشام بلحه و بسام ماهر و عبد الرحمن أجويرو

بينما جاء تشكيل البنك كالتالي :محمود الزنفلي و عاصم صلاح و أسامه إبراهيم وحسام السيد و محمد دبش و محمد فتحي و محمد بسيوني و فادي فريد و موسي دياوارا و أحمد إبراهيم و أحمد علي.

يستضيف البنك الأهلى نظيره غزل المحلة في تمام السابعة مساء اليوم السبت على ستاد بتروسبورت..

1_يحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 42 هدفاً.

2_يحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.

3_يدخل البنك الأهلى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على مصر المقاصة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الفلاحين من الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

4_تم تعيين الحكم محمد معروف لإدارة مباراة غزل المحلة والبنك الأهلى.

5_انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين البنك الأهلى وغزل المحلة بالتعادل السلبى بالجولة 15 للمسابقة على ستاد غزل المحلة.