شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى المغرب يطمئن على بعثة رجال يد الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هانى النجدى، مدير فريق كرة اليد بالنادى الأهلي، أن السفير أشرف إبراهيم، سفير مصر فى المغرب، حرص على الاتصال بالعامرى فاروق رئيس البعثة من أجل الاطمئنان على كافة الأمور، وأن هناك وفدًا من السفارة كان فى استقبال البعثة بمطار كازابلانكا، إلى جانب أعضاء لجنة استقبال الوفود المشاركة فى بطولة كأس الكؤوس الأفريقية.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادى الأهلي، برئاسة العامرى فاروق نائب رئيس النادي، إلى مدينة كازابلانكا المغربية قبل الانتقال إلى مدينة مكناس للمشاركة فى بطولة كأس الكؤوس الأفريقية.

وأوضح أن بعثة الفريق أجرت مسحة فى المطار، وذلك قبل الدخول فى فقاعة طبية وفقًا للإجراءات الاحترازية الخاصة بالبطولة.

وأقلعت طائرة الفريق صباح اليوم إلى مدينة كازابلانكا فى رحلة استغرقت نحو ٤ ساعات ونصف الساعة، على أن تستقل حافلة إلى مدينة مكناس التى تبعد عنها نحو ٣ ساعات.

وحرص رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي، رئيس بعثة تنس الطاولة الموجودة فى الأردن للمشاركة بالبطولة العربية للأندية، على التواصل مع بعثة رجال يد الأهلى للاطمئنان على رحلة الفريق من القاهرة إلى المغرب.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» كلًّا من: ياسر الرملى رئيس الجهاز، وطارق محروس المدير الفني، وهانى النجدى مدير الفريق، ومحمد عادل المدرب العام، ومحمد مصطفى مدرب حراس المرمى، وأحمد القط محللًا فنيًّا، وتامر منيسى مخطط أحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبًا، ومصطفى نجيب إخصائى علاج طبيعي، ومحمد شهير العطار مدلكًا.

أما قائمة لاعبى فريق «رجال يد الأهلي»، فتضم كلًّا من: محمد عصام الطيار وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وعبد العزيز إيهاب وأحمد راضى وعبد الرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيرى وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هانى ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد «كاستيللو» وعمر سامى وإبراهيم المصرى وأحمد عادل وياسر سيف.

وكان فريق «رجال يد الأهلي» قد خاض معسكر إعداد مغلقًا فى الإسكندرية تخلله عدد من المباريات الودية فى إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمنافسة على اللقب.

ويوجد «رجال يد الأهلي» على رأس المجموعة الأولى، إلى جانب أندية فاب الكاميرونى وريد ستار الإيفوارى وسوكوتو ريما النيجيري، وفقًا لما أسفرت عنه قرعة البطولة التى أجريت فى المغرب.

وضمت المجموعة الثانية أندية: وداد سمارة المغربى وإنتر كلوب الأنجولى وجى إس كى الكونغولى واسفا السنغالي.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة يوم 24 أغسطس الجارى وتستضيفها مدينة مكناس المغربية.