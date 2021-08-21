شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور يكشف حقيقة اعتزاله التحكيم بنهاية الموسم الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحكم الدولي محمود عاشور حقيقة اعتزاله التحكيم بنهاية الموسم الجاري بداعي وصوله للسن القانونية، وقال عاشور إنه ما زال يتبقى له موسم قادم، خاصة أنه من مواليد شهر نوفمبر وبالتالي سيتبقي له موسم قبل الوصول للسن القانونية واعتزال التحكيم.

وأضاف محمود عاشور لـ ”الخليج 365”، أنه مستمر فى التحكيم الموسم المقبل ولم ينو ترك التحكيم خاصة أنه متبقي له موسم آخر.

وبدأ مسؤولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة بالتنسيق مع لجنة الحكام فى التحدث مع الحكام جهاد جريشة وسعيد حمزة من أجل التجديد لموسم أخر لهما فى مسيرتهما التحكيمية، خاصة أن الموسم الحالي هو الأخير لهم بعد وصولهم لسن الـ45 عاما حيث تنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا علي خروج الحكم في هذا السن .

كما يمنح فيفا للاتحادات الأهلية حرية التجديد لأى حكم ترى فيه قدرته على الاستمرار في الملاعب بشرط اجتيازه لاختبارات الحكام المتعارف عليها قبل كل موسم.

وبدأت اللجنة التحدث مع الحكام التي تنتهي فترتهم بنهاية الموسم الجاري بالاستمرار لموسم اخر خاصة في ظل الأزمة القائمة حاليا بنقص عدد الحكام الحاصلين علي رخصة تقنية الvar وفي حالة اعتزال جريشة و حمزة دون اقامة دورات تدريبية جديدة لحصول حكام اخرين علي رخصة حكم الفيديو سيتسبب هذا في ازمة للحكام في الموسم.