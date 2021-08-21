شكرا لقرائتكم خبر عن "الفار" يمنح الإنتاج التقدم على الاتحاد بالهدف الأول من ضربة جزاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الإنتاج الحربي على الاتحاد السكندري، بالهدف الأول بعد مرور 15 من زمن المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم، السبت، على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء الهدف بعد رجوع الحكم حمد العدوي لتقنية الفيديو المساعد "الفار"، ليحتسب ضربة جزاء على مدافع الاتحاد داميون لوي، وتصدى لتنفيذها حسن ياسين في الدقيقة 15، ورغم تصدى محمد صبحى للكرة إلا أن ياسين تبعها ووضع فريقه في المقدمة.

مواجهة اليوم، يدخلها الإنتاج بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل زعيم الثغر مع سيراميكا سلبيا في نفس الجولة.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 57 هدفا.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه مثلها.

كانت مباراة الدور الأول لدوري هذا الموسم بين الفريقين انتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين دون رد، سجلهما روماريو وليامز ورزاق سيسيه بالجولة 15 للمسابقة على استاد الاسكندرية.

والتقى الإنتاج والاتحاد في 21 مباراة قبل صدام الليلة، انتهت 9 لقاءات منها بالتعادل مقابل 7 انتصارات للاتحاد وخمسة لزعيم الثغر.