شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء البعثة البارالمبية يتجمعون فى مطار القاهرة استعداداً للسفر لطوكيو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم السبت، تجمع أعضاء البعثة البارالمبية استعداداً للسفر إلى طوكيو للمشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

وتطير البعثة البارالمبية إلى العاصمة اليابانية طوكيو اليوم استعدادا للمشاركة فى منافسات الدورة الأولمبية التى تنطلق فى الفترة من 24 أغسطس الجارى حتى 6 سبتمبر المقبل.

وتضم البعثة المصرية 49 لاعبا ولاعبة، وتشارك بعدد 8 ألعاب وهى رفع الأثقال والطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف سيدات وألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة وتنس الطاولة.

وخضع لاعبو البعثة المصرية المشاركة فى الدورة البارالمبية لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، للاطمئنان على سلامتهم قبل السفر وجاءت نتيجة المسحة سلبية

وغادر الفوج الأول، اول امس الخميس ووصل الجمعة، بينما يصل فوج اليوم غدا الأحد 22 أغسطس