شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل الرسمي لغزل المحلة أمام البنك الأهلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد عيد، المدير الفني لغزل المحلة تشكيل فريقه في مواجهة فريق البنك الأهلي المقرر لها السابعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز وجاء التشكيل كالتالي: عمرو شعبان وأحمد عيد ومحمد فتح الله وفتحي مبروك ويحيي حامد وعبدو يحيي وأحمد الشيخ وأحمد الندري وهشام بلحة وبسام ماهر وعبد الرحمن أجويرو.

بينما جاء تشكيل البنك كالتالي: محمود الزنفلي وعاصم صلاح وأسامة إبراهيم وحسام السيد ومحمد دبش ومحمد فتحي و محمد بسيوني وفادي فريد وموسي دياوارا وأحمد إبراهيم وأحمد علي.

يستضيف البنك الأهلى نظيره غزل المحلة في تمام السابعة مساء اليوم السبت على ستاد بتروسبورت..

1.يحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 42 هدفاً.

2.يحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.

3.يدخل البنك الأهلى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على مصر المقاصة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الفلاحين من الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

4.تم تعيين الحكم محمد معروف لإدارة مباراة غزل المحلة والبنك الأهلى.

5.انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين البنك الأهلى وغزل المحلة بالتعادل السلبى بالجولة 15 للمسابقة على ستاد غزل المحلة.