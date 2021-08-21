شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو يصل القاهرة الأسبوع المقبل لإتمام انتقاله للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر عن وصول الثنائى الجنوب أفريقى بيرسى تاو جناح برايتون الإنجليزى والموزمبيقى لويس ميكيسونى جناح سيمبا التنزانى إلى القاهرة الأسبوع المقبل، وتحديداً بعد انتهاء مباريات الدورى المصري، لإتمام إجراءات انتقالهما للأهلى، بعد نجاح الإدارة الحمراء فى حسم التعاقد معهما وإنهاء كل الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع أنديتهما.

وانضم لويس ميكيسونى للأهلى لمدة 4 سنوات مقابل 900 ألف دولار، بينما انضم بيرسى تاو للقلعة الحمراء لمدة 3 مواسم مقابل 1.8 مليون يورو دولار، بخلاف ما سيحصل عليه الثنائى طوال فترة تواجدهما فى الأهلي.

وأنهى الأهلى إجراءات ضم بيرسى تاو من برايتون لمدة أربعة مواسم بشكل رسمى، كما أنهى ضم ميكيسونى من سيمبا بشكل رسمى لمدة أربعة مواسم أيضاً.

وينهى الأهلى حالياً إجراءات وصول بيرسى تاو وميكيسونى للقاهرة من أجل الخضوع للكشف الطبى وإعلام الصفقة بشكل رسمي.

من ناحية أخرى، اقترب محمد شريف مهاجم النادى الأهلى من العودة لقائمة المارد الاحمر فى مباراته القادمة ضد الجونة فى الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى العام، بعدما تعافى اللاعب من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية والتى أبعدته عن مباريات فريقه ضد إنبى وطلائع الجيش والمصري، وقد يكون متواجدا فى قائمة لقاء الجونة القادم.

وفضل الجهاز الفنى للأهلى استبعاد محمد شريف من قائمة مباراة المصرى لاسيما مع عدم جاهزية اللاعب بنسبة 100%، حيث استقر الرأى داخل الجهاز الفنى على استبعاده من قائمة مباراة الفريق البورسعيدى خشية من تفاقم الإصابة اذا ما تعجل فى الدفع به، خاصة وأن موقف المنافسة على الدورى باتت ضعيفة فى ظل اتساع فارق النقاط مع الزمالك إلى 4 نقاط قبل جولتين من انتهاء المسابقة.