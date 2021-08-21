شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يهاجم الإنتاج الحربي بثنائية راشد وحجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تشكيل فريقه لمواجهة الانتاج الحربي، في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم، السبت، على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: السيد سالم، داميون لوي، هشام صلاح، صبري رحيل

خط الوسط: أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، عبد الغني محمد، فوزي الحناوي

خط الهجوم: أحمد حجي، أحمد راشد

مواجهة اليوم، يدخلها الإنتاج بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل زعيم الثغر مع سيراميكا سلبياً في نفس الجولة.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه 57 هدفاً.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم.

كانت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين انتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين دون رد سجلهم روماريو وليامز ورزاق سيسيه بالجولة 15 للمسابقة على إستاد الاسكندرية.

والتقى الانتاج والاتحاد في 21 مباراة قبل صدام الليلة انتهت 9 لقاءات منها بالتعادل مقابل 7 انتصارات للاتحاد وخمسة لزعيم الثغر.