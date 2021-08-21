شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تتأهل لمواجهة نور الشربينى في نهائى بريطانيا المفتوحة للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية عالميًا لسيدات الإسكواش للدور النهائى ببطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، التى تستضيفها بريطانيا خلال الفترة بين 16 إلى 22 أغسطس بقيمة جوائز تصل إلى 175 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها بفئة البلاتينيوم ضمن أعلى تصنيف لبطولات الإسكواش.

وفازت نوران جوهر في مباراة الدور نصف النهائى على زميلتها بوادى دجلة هانيا الحمامى المصنفة السابعة عالمياً، بنتية 3-0، في مباراة استغرقت 49 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-8, 11-5, 11.

بذلك تلتقى نوران فى المباراة النهائية مع مواطنتها نور الشربينى المصنفة الأولى عالمياً فى قمة الاسكواش المصرى والعالمى، بنهائى مكرر من بطولة العالم الماضية.

وتعتبر بطولة بريطانيا أحد أعرق البطولات فى تاريخ اللعبة، كما تعتبر هذه البطولة هى الأخيرة فى الموسم الجارى 2020 / 2021.

ويحمل البطل المصرى محمد الشوربجى المصنف الأول عالمياً، ونوران جوهر المصنفة الثانية للسيدات، لقب البطولة عن النسخة الماضية والتى أقيمت فى عام 2019، قبل أن يتم إلغائها فى الموسم الماضى بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا.