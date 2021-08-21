ماني يلاحق صلاح في قائمة إفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول رقما مميزا بعد تسجيل الهدف الثاني للريدز في مرمى بيرنلي خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه بثنائية نظيفة في الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وانفرد ماني بالمركز الرابع بقائمة أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي بعدما رفع رصيده إلى 96 هدفا، متجاوزا النيجيري ياكوبو إيجبيني صاحب الـ95 هدفا.

وسجل ماني 96 هدفا في بريميرليج بواقع 75 هدفا مع ليفربول منذ موسم 2016/17 حتى الموسم الحالي 2021/22، و21 هدفا مع ساوثهامبتون في موسمي 2014/15 و2015/16.

ويأتي زميله الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول في وصافة ترتيب الهدافين الأفارقة لبريميرليج برصيد 98 هدفا، متفوقا على التوجولي إيمانويل أديبايور (97 هدفا).

وكان صلاح سجل هدفه الـ98 في بريميرليج في الجولة الأولى من النسخة الجارية أمام نورويتش سيتي، لتفصله ثنائية عن دخول نادي المائة في الدوري الإنجليزي.

وأصبح صلاح على بُعد ستة أهداف فقط ليصبح أكثر لاعب إفريقي يُسجل أهدافا في تاريخ بريميرليج، حيث يعتلي الإيفواري ديدييه دروجبا أسطورة تشيلسي العرش برصيد 104 هدفاً.

وأحرز صلاح 98 هدفا في غضون ستة مواسم فقط لعبها في بريميرليج حتى الآن، بواقع هدفين مع تشيلسي في موسم 2013/14، و96 هدفا مع ليفربول منذ 2017/18 حتى 2021/22.

قائمة أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في تاريخ بريميرليج:

ديدييه دروجبا - 104 هدفا.

محمد صلاح - 98 هدفا.

إيمانويل أديبايور - 97 هدفا.

ساديو ماني - 96 هدفا.

ياكوبو إيجبيني - 95 هدفا.