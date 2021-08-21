برايتون لمصراوي: استبعاد بيرسي تاو قرار فني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح بول كاميلين المتحدث باسم نادي برايتون أند فوف ألبيون الإنجليزي، أن غياب بيرسي تاو لاعب الفريق عن مواجهة واتفورد في الجولة الثانية من الدوري الانجليزي "بريميرليج" جاء بقرار من المدير الفني جراهام بوتر.

ورد كاميلين على استفسار "الخليج 365" حول غياب لاعب منتخب جنوب إفريقيا عن مباراة ناديه في الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي: "هذا الأمر بالكامل قرار فني، فالمدير الفني هو من اختار القائمة وقرر عدم تواجده".

ورفض جراهام بوتر الرد على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة بشأن بيرسي تاو، حيث أكتفى بقول: "ليس لدي المزيد لأقوله، الوضع كله تحدثت عنه في السابق، ولم يطرأ أي جديد".

وكانت تقارير جنوب إفريقية قد ذكرت عقب اختيار اللاعب في قائمة منتخب بلاده لتصفيات كأس العالم الخميس الماضي، أنه توجه إلى بلاده ومن هناك سيستعد من أجل الانضمام إلى الأهلي عقب إتمام انتقاله لبطل إفريقيا.

لكن في نفس الوقت رد مصدر من داخل نادي برايتون في تصريحات ليلاكورة بأن هذا الأمر غير صحيح، وأن اللاعب سوف ينضم لمنتخب بلاده في الموعد المحدد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لخوض الأجندة الدولية.

وأعلن بيتسو موسيماني بشكل صرح رغبته في التعاقد مع لاعبه السابق الذي رافقه في صنداونز، وأبدى هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا تأيده لتلك الخطوة قائلًا إن رحيله عن برايتون أمر هام لكي يشارك باستمرار، والتواجد في الأهلي يضمن له ذلك.