جرس إنذار.. جريليش يسجل ويقود مانشستر سيتي لاكتساح نورويتش بخماسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه مانشستر سيتي -بطل الدوري الإنجليزي- جرس إنذار لمنافسه في بريميرليج بعد فوز كاسح تحقق على حساب نورويتش سيتي بخمسة أهداف دون رد في إطار الجولة الثانية في لقاء أقيم على ملعب "الاتحاد".

وكان سيتي افتتح مشواره من قلب العاصمة الإنجليزية لندن بمواجهة توتنهام هوتسبير إلا أن "السبيرز" تفوق بهدف دون رد قبل أن يُصالح السيتي جماهيره بفوز رائع على حساب العائد للبريميرليج نورويتش سيتي.

وشهدت مباراة مانشستر سيتي وضيفه نورويتش سيتي تسجيل جاك جريليش أولى أهدافه مع السيتي بعد انتقاله من أستون فيلا في صفقة قدرت بـ100 مليون جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن يواجه مانشستر سيتي في الجولة المقبلة منافسه آرسنال ضمن حسابات الأسبوع الثالث يوم السبت المقبل.

تفاصيل المباراة

بدأ مانشستر سيتي المباراة بقوة واستطاع تسجيل الهدف الأول بعد مرور 7 دقائق فقط على بداية اللقاء، بعد انطلاقة سريعة من جابرييل جيسوس الذي اخترق منطقة جزاء نورويتش سيتي وقام بلعب عرضية قوية أخطأها جرانت هانلي مدافع نورويتش في تشتيت الكرة لتصطدم بجسد الحارس تيم كرول وتسكن الشباك.

وعاد سيتي في الدقيقة 16 للتسجيل مرة أخرى عن طريق فيران توريس المنفرد أمام تيم كرول، ولكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو، بسبب وجود خطأ على برناردو سيلفا في بداية الهجمة.

ودوَن جاك جريليش أول أهدافه مع السيتي في الدقيقة 22 من عمر المباراة، بعد أن وصلت له كرة عرضية من جيسوس مرت من مدافعي نورويتش سيتي أمام المرمى، والذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.

في الدقيقة 65، استغل إيمريك لابورتي سوء تغطية مدافعي نورويتش سيتي ليسجل الهدف الثالث في شباك الفريق "الكناري" بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

مانشستر سيتي واصل ضرباته بهدف رابع عن طريق البديل رحيم ستيرلينج في الدقيقة 70 بتمريرة رائعة من جابرييل جيسوس لتصبح النتيجة (4-0) لصاحب الأرض.

وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق استطاع النجم الجزائري رياض محرز أن يسجل هدفًا بانفراده بمرمى نورويتش ليسجل في هدوء وتصبح النتيجة (5-0).

تشكيل مانشستر سيتي تكون من: إيدرسون - كايل ووكر - روبن دياز - إيمريك لابورت - جواو كانسيلو - رودري - إيلكاي جوندوجان - برناردو سيلفا - جاك جريليش - فيران توريس - جابرييل جيسوس.