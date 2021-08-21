مصدر لـ"الخليج 365": الزمالك يقترب من ضم مهاجم المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أكد مصدر مسؤول في نادي الزمالك، أن هناك رتوشًا أخيرة تفصل عمر كمال عبدالواحد عن الانضمام لصفوف نادي الزمالك.

وينتهي تعاقد مهاجم المصري البورسعيدي مع فريقه بنهاية الموسم الجاري.

وكشف "الخليج 365" في وقت سابق أن نادي الزمالك يستهدف التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، وينتظر رأي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني.

وأشار المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن هناك اتفاقًا مبدئيًا مع عمر كمال عبدالواحد بشأن الانضمام لصفوف الفريق مطلع الموسم الجديد.

وقال المصدر، إن اللاعب الفترة الماضية أخطر مسؤولي الزمالك بأنه يمتلك أكثر من عرض حال لم يتم توفير مقدم التعاقد من أجل توقيع العقود.

وتابع المصدر "تم عرض أمر اللاعب على كارتيرون، والمدير الفني أبدى إعجابه بقدرات مهاجم المصري، وأنه من النوعية التي يفضلها في الجانب الهجومي ولا يمانع انضمامه للفريق".

واستمر "سوف يتم عقد جلسة قريبة مع اللاعب من أجل حسم كل التفاصيل المالية للصفقة بشكل رسمي والعمل على إجراءات قيده محلياً بعد الإعلان الرسمي".

يذكر أن عمر كمال عبدالواحد يعد واحداً من هدافي مسابقة الدوري الممتاز برصيد 13 هدفًا.