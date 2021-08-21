مصدر بالزمالك: نجوم الفريق يحاولون حل أزمة جنش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

قال مصدر في نادي الزمالك، إن الوقت الحالي يشهد محاولات من جانب عدد من لاعبي الفريق، للصلح بين حارس الفريق محمود عبد الرحيم "جنش" وبين مدربه باتريس كارتيرون.

وكان جنش قد خرج من القائمة الخاصة بمباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا بالجولة 32 من دوري we المصري والتي حسمها الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وبعد المباراة قال المدرب الفرنسي كارتيرون في المؤتمر الصحفي، إن قرر معاقبة اللاعب بالخروج من حسابات الفريق خلال الفترة المقبلة بعد الاعتراض على التواجد على مقاعد البدلاء في هذه المباراة.

وقال مصدر في الفريق من خلال تصريحات لمصراوي إن عدد من نجوم الفريق يحاولون تصفية الأجواء بين كارتيرون وبين جنش، على أن يُقدم الأخير الاعتذار للفريق وللمدرب على أن يقوم المدرب بتوقيع عقوبة مالية عليه، حيث تأمل هذه العناصر في إعادة الأمور إلى طبيعتها بين الحارس ومدربه.

وكان حسين لبيب رئيس نادي الزمالك قد قال في تصريحات في الساعات الأولى من صباح اليوم أنه سيكون هناك جلسة (السبت) مع المدرب لمعرفة ما حدث تمهيدًا لعقد اجتماع واتخاذ قرار مناسب وفقًا لتوصيات المدرب كارتيرون.