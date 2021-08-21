بث مباشر | مشاهدة مباراة الرجاء واتحاد جدة في نهائي البطولة العربية للأندية على يلا شوت

يُقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لـ مشاهدة مباراة الرجاء واتحاد جدة في قمة مباريات اليوم السبت 21 أغسطس 2021 بنهائي البطولة العربية للأندية موسم 2020/2019، التي تأجلت منذ الصيف الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان من المقرر إقامة المباراة يوم 18 أبريل 2020، إلا أن الاتحاد العربي لكرة القدم قرر إعادة جدولتها إلى ما قبل النسخة الجديدة من البطولة بأسابيع قليلة.

ويستضيف ملعب مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط مباراة الرجاء واتحاد جدة، بعد نقلها من ملعب الرجاء «مركب محمد الخامس» بسبب تفشي فيروس كورونا بمدينة الدار البيضاء.

وأغلق ملعب نادي الجيش الملكي منذ منتصف شهر مايو الماضي بعد تكليف إحدى الشركات العالمية لزراعة عشب طبيعي عالي الجودة كي يكون جاهزًا لاستقبال لقاء القمة بين اتحاد جدة السعودي والرجاء المغربي.

تنطلق مباراة اتحاد جدة والرجاء البيضاوي يوم السبت الموافق 21 أغسطس في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت المغرب، 20:00 بتوقيت جرينيتش.

واستعد الاتحاد لمباراة اليوم عن طريق تحقيق الفوز بثلاثة أهداف نظيفة على الرائد في افتتاح مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي، أما الرجاء فلم يحظ باستعداد مميز، حيث سقط بخمسة أهداف دون رد في لقاء ودي جمعه بفريق روما الايطالي على ملعب الأولمبيكو.

ويُدير مباراة نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال بين الرجاء والاتحاد، طاقم حكام مصري بقيادة «محمود البنا»، ويساعده كل من «محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه». فيما أُسندت مهمة الحكم الرابع للحكم المصري أمين عمر، على أن يتولى الحكم جهاد جريشة مسؤولية تقنية الفيديو المساعد «الفار».

ورفض الاتحاد العربي لكرة القدم والاتحاد المغربي السماح بحضور وسائل الإعلام المحلية أو السعودية بسبب الوضع الوبائي المتفاقم في المملكة المغربية كما أن حالة حظر التجول لا تزال قائمة بدءًا من الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي.

تنقل مباراة الرجاء المغربي والاتحاد السعودي على قناة أبو ظبي الرياضية، الناقل الحصري لبطولة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال، وستعتمد قناة أبو ظبي الرياضية على المعلق الإماراتي «عامر عبد الله» للتعليق على هذه المقابلة المنتظرة.

ويقع تردد قناة أبو ظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات بتردد 12226، ومعدل ترميز 27500، استقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

جدير بالذكر أن اتحاد جدة سيفتقد لخدمات المدافع الدولي المصري أحمد حجازي بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

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