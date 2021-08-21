بث مباشر | مشاهدة مباراة شباب بلوزداد واتحاد الجزائر في البطولة الجزائرية على يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة شباب بلوزداد واتحاد الجزائر على يلا شوت في البطولة الجزائرية المحترفة، ضمن مباريات اليوم السبت 21-8-2021، لحساب الجولة 37.

وتقام مباراة شباب بلوزداد واتحاد الجزائر على ملعب عمر حمادي، وينقل البث المباشر على القناة الجزائرية الرياضية، كما ينقل لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء.

تنطلق صافرة بداية مباراة شباب بلوزداد واتحاد الجزائر من الحكم الجزائري “عبد المؤمن توابتي”، في تمام الساعة 21:00 بتوقيت الجزائر، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينتش.

يتطلع نادي شباب بلوزداد إلى تحقيق الفوز على اتحاد الجزائر اليوم، والاقتراب من حسم لقب الدوري الجزائري لصالحه للمرة الثانية على التوالي والثامنة في تاريخه.

ويحتل شباب بلوزداد صدارة جدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 73 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه وفاق سطيف و10 نقاط عن صاحب المركز الثالث “شبيبة الساورة”.

على الجهة المقابلة، سيسعى صاحب الأرض “اتحاد الجزائر” إلى تحقيق الانتصار على شباب بلوزداد على أمل أن يتعثر شبيبة الساورة من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب وخطف المركز الثالث، بعدما احتل المركز السابع في الموسم الماضي.

وسبق لفريق اتحاد الجزائر التتويج بلقب الدوري الجزائري 8 مرات، آخرها قبل موسمين، ويتواجد حاليًا في المركز الرابع بجدول الترتيب وفي رصيده 62 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الثالث شبيبة الساور.