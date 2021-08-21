بث مباشر | مشاهدة مباراة البنك الاهلي وغزل المحلة في الدوري المصري على يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لـ مشاهدة مباراة البنك الاهلي وغزل المحلة على يلا شوت، ضمن مباريات اليوم السبت 21 أغسطس في الجولة الـ32 في الدوري المصري.

يستضيف البنك الاهلي نظيره غزل المحلة على ملعب بتروسبورت في لقاء هام ومصيري، حيث يتواجدان الفريقان في منطقة الخطر بجدول الترتيب، وسيسعيان اليوم لتحقيق الفوز من أجل الاطمئنان قبل نهاية المسابقة بجولتين.

ويتواجد غزل المحلة في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة، حصدهم من 31 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 7 مباريات، وتعرض لـ11 هزيمة.

على الجانب الآخر يقبع البنك الاهلي في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، جمعهم من 31 مباراة، حقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 14 مباراة، وتعرض الفريق لـ 11 هزيمة.

كان غزل المحلة قد خسر في الجولة الماضية أمام الانتاج الحربي بنتيجة 1-3، بينما فاز البنك الاهلي بذات الجولة على مصر المقاصة بنتيجة 5-3.

تنطلق صافرة بداية مباراة البنك الاهلي وغزل المحلة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم “محمد معروف”.

وتنقل مباراة البنك الاهلي وغزل المحلة في الدوري المصري على قناة أون تايم سبورت 1 بصوت المعلق الرياضي “أيمن كاشف”، كما ينقل موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء.

جدير بالذكر ان مباراة الذهاب بين الفريقين في الدوري المصري والتي أقيمت على ملعب غزل المحلة، قد انتهت بالتعادل السلبي، وشهد اللقاء طرد لاعب البنك الاهلي “فادي فريد” في الدقيقة 13.