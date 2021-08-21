- 1/2
- 2/2
يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لـ مشاهدة مباراة البنك الاهلي وغزل المحلة على يلا شوت، ضمن مباريات اليوم السبت 21 أغسطس في الجولة الـ32 في الدوري المصري.
يستضيف البنك الاهلي نظيره غزل المحلة على ملعب بتروسبورت في لقاء هام ومصيري، حيث يتواجدان الفريقان في منطقة الخطر بجدول الترتيب، وسيسعيان اليوم لتحقيق الفوز من أجل الاطمئنان قبل نهاية المسابقة بجولتين.
ويتواجد غزل المحلة في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة، حصدهم من 31 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 7 مباريات، وتعرض لـ11 هزيمة.
على الجانب الآخر يقبع البنك الاهلي في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، جمعهم من 31 مباراة، حقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 14 مباراة، وتعرض الفريق لـ 11 هزيمة.
كان غزل المحلة قد خسر في الجولة الماضية أمام الانتاج الحربي بنتيجة 1-3، بينما فاز البنك الاهلي بذات الجولة على مصر المقاصة بنتيجة 5-3.
تنطلق صافرة بداية مباراة البنك الاهلي وغزل المحلة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم “محمد معروف”.
وتنقل مباراة البنك الاهلي وغزل المحلة في الدوري المصري على قناة أون تايم سبورت 1 بصوت المعلق الرياضي “أيمن كاشف”، كما ينقل موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء.
جدير بالذكر ان مباراة الذهاب بين الفريقين في الدوري المصري والتي أقيمت على ملعب غزل المحلة، قد انتهت بالتعادل السلبي، وشهد اللقاء طرد لاعب البنك الاهلي “فادي فريد” في الدقيقة 13.
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر | مشاهدة مباراة البنك الاهلي وغزل المحلة في الدوري المصري على يلا شوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.