بث مباشر | مشاهدة مباراة الشباب والاتفاق في الدوري السعودي على يلا شوت

يُقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لـ مشاهدة مباراة الشباب والاتفاق على يلا شوت، المقرر لها ضمن مباريات اليوم السبت في الجولة الثانية من الدوري السعودي.

تنطلق مباراة الشباب والاتفاق في تمام الساعة 17:50 بتوقيت جرينيتش، 18:50 بتوقيت المغرب، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

يستضيف المباراة ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، ويديرها الحكم عبد الله الحربي، ويعاونه كل من إبراهيم الدحيل وأحمد العتيق وعبد الله الخربوش، وسيدير محمد البريدي تقنية الفيديو المساعد «فار» بمساعدة مؤيد المسجن.

وتُنقل مباراة الشباب والاتفاق على شاشة قناة SSC 1 السعودية بتقنيتي HD وSD، بصوت المعلق الرياضي السعودي مشاري القرني.

ويقع تردد قناة الشركة السعودية للرياضة SSC على القمر الصناعي عرب سات، بالاضافة إلى قمر Intel Sat-907 اتجاه 27.5 غرب، باستقطاب أفقي 27500، وتردد 12418، وتصحيح 3/4، ويمكن استقبالها كذلك على شبكة قنوات شاهد.

ويحتل نادي الاتفاق المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بفضل تحقيقه للفوز على الباطن في المباراة الافتتاحية بهدفين لهدف، وسجل ثنائية الاتفاق عبد الله السالم في الشوط الأول.

وتعاقد الاتفاق مع السويدي كوايسون روبن والسعودي سعيد المولد بعد انتهاء عقودهم من ماينتس الألماني وأهلي جدة – على الترتيب – في الميركاتو الصيفي 2021.

أما فريق الشباب فقد تعاقد خلال سوق الانتقالات الصيفي مع نجم وسط الهلال «هتان باهبري» ولاعب الوسط البرازيلي باولينيو من باوفيشتا البرتغالي، بالاضافة إلى فواز القرني من اتحاد جدة، ونادر الشراري من أبها، وعبد الله الجوعي وعبد الله الجويعي من التعاون، والبرازيلي شاموسكا بيرسليس.

وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين بفوز صعب للاتفاق بنتيجة 3/4 يوم 14 مايو 2021، ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسيطر التعادل مرة واحدة فقط على آخر 5 مباريات جمعت الشباب والاتفاق في الدوري السعودي، وكانت بنتيجة 1/1 في مارس 2019.

واستطاع الشباب الفوز في مناسبتين عامي 2019 و2021، بينما فاز الاتفاق عامي 2020 و2021.

ولم يسبق لفريق الاتفاق تحقيق أي فوز على ملعب الشباب في منافسات الدوري السعودي منذ عام 2000 حتى الآن، بينما حقق الشباب الفوز على ملعب الاتفاق 5 مرات أعوام 2003 و2005 و2013 ومرتين في 2017.

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