نتيجة مباراة بوروسيا دورتموند وفرايبورج في الدوري الالماني..برازيل بريسغاو تسقط الأسود

تعرف على نتيجة مباراة بوروسيا دورتموند وفرايبورج في الدوري الالماني، ضمن منافسات الجولة الثانية، في إحدى مباريات اليوم السبت 21 أغسطس 2021.

ألحق فرايبورج هزيمة مفاجئة بنظيره بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-1 على أرض الاول في “شوارزوالد ستاديون” ضمن المرحلة الثانية من الدوري الالماني “بوندسليجا”.

وكان دورتموند فاز بمباراته الاولى في الدوري الالماني على حساب أينتراخت فرانكفورت 5-2، فيما اكتفى فرايبورج بالتعادل أمام أرمينيا بيليفيلد صفر-صفر.

جاءت بداية المباراة صاعقة بالنسبة لدورتموند الذي كان يمني النفس بتحقيق فوز يعيد له الثقة عقب خسارته بمواجهة كأس السوبر الألماني امام غريمه التقليدي بايرن ميونيخ 3-1 على أرضه في “سيجنال ايدونا بارك” الثلاثاء الماضي، حيث خطف فرايبورغ التقدم عن طريق الايطالي فينتشينزو جريفو من ركلة حرة رائعة رست في الجهة اليسرى من مرمى الحارس السويسري جريغور كوبل (5).

حاول دورتموند القيام بردة فعل إثر الهدف الاول، فتحرك خط هجومه بقيادة الموهبة الفذة، النروجي إرلينج هالاند، فكانت الفرصة الاولى لزميله الإنجليزي جود بلينجهام لكن تسديدته اليسرى من داخل المنطقة نجح حارس فرايبورج مارك فليكن بالتصدي لها (13)، ومن ثم كان لهالاند نفسه فرصة اخرى إلا انها لم ترق الى مستوى الهدف المنشود الذي بحث عنه الضيوف.

وتمكن اصحاب الأرض من الدخول الى غرفة الملابس بين الشوطين بتقدم ثمين على حساب ثالث البوندسليجا الموسم الماضي بخلاف جميع التوقعات.

وتابع دورتموند ضغطه غير المثمر في النصف الثاني من اللقاء، لكن المفاجأة اتت من جديد عبر فرايبورج الذي ضاعف تقدمه عن طريق المجري رولاند تشالاي بتسديدة في الزاوية اليمنى وبتمريرة حاسمة من لوكاس هولر (52).

واستمر ضغط الضيوف عن طريق الثنائي هالاند – بلينجهام، واثمر هدفاً لكن بمساعدة من لاعب وسط فرايبورج يانيك كيتل الذي سدد الكرة عن طريق الخطأ في شباك فريقه مانحاً الفريق “الأصفر والأسود” فرصة العودة الى اللقاء (58).

وفي سعيه لقلب نتيجة المباراة، دفع المدرب ماركو روزه بالدولي الالماني يوليان براندت مكان الأميركي جيوفاني رينا لتنشيط خط الهجوم وتفعيل الجهة اليسرى، إلا ان محاولاته باءت بالفشل لإدراك التعادل مع إغلاق فرايبورج للمساحات بشكل كامل.

جدير بالذكر ان لقاء الفريقيان بالدوري الالماني الموسم الماضي، قد شهد فوز دورتموند في لقاء الذهاب برباعية نظيفة، وفي لقاء الإياب فاز فرايبورج 2-1 على ملعبه.

شاهد فيديو اهداف مباراة بوروسيا دورتموند وفرايبزرج في الدوري الالماني اليوم السبت 21 أغسطس 2021