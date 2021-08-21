نتيجة مباراة مانشستر سيتي ونوريتش سيتي في الدوري الانجليزي «جريليش يُعبر عن نفسه»

تعرف على نتيجة مباراة مانشستر سيتي ونوريتش سيتي ضمن مباريات اليوم السبت 21 أغسطس في الجولة الثانية من الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2022/2021.

سَهل الحارس الدولي الهولندي السابق «تيم كرول» مأمورية مانشستر سيتي لحصد النقاط الثلاث حين سجل بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 7، أثناء محاولة فاشلة منه لإبعاد تسديدة فيران توريس، ليخسر فريقه بخمسة أهداف دون رد على ملعب طيران الاتحاد هذا المساء.

وأراد رجال المدير الفني الاسباني بيب جوارديولا مصالحة أنصارهم بتسجيل أكبر قدر ممكن من الأهداف أمام نوريتش سيتي، لتعويض ما حدث في المباراة الافتتاحية أمام توتنهام هوتسبير عندما خسروا بهدف دون رد مطلع الأسبوع الماضي.

وكاد مانشستر سيتي ينجح في إضافة الهدف الثاني بعد 9 دقائق فقط، إلا أن تقنية الفيديو المساعد أكدت وجود خطأ قبل تسجيل فيران توريس للهدف.

وفي الدقيقة 22 احتفل أغلى لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي «جاك جريليش» بأول أهدافه مع مانشستر سيتي بعد انضمامه من أستون فيلا نظير 117 مليون يورو في الميركاتو الصيفي 2021.

وجاء هدف جاك جريليش بعد مُتابعة ممتازة منه لكرة عرضية أرسلها البرازيلي الخطير جابريل جيسوس داخل منطقة الجزاء.

وتألق جابريل جيسوس في مركز الجناح الأيمن المهاجم، مستغلاً ضعف الظهير الأيسر لنادي نوريتش «جيانوليس» في الارتداد، وسوء تغطية كل من بنجامين جيبسون ولوكاس روب.

وأضطر المدير الفني لنادي نوريتش سيتي «دانيل فاركي» لاستبدال جيانوليس وروب في بداية الشوط الثاني بعد أدائهما الكارثي خلال الحصة الأولى، ليدفع بالثنائي مومبا ومكلين.

لكن مانشستر سيتي عزز تقدمه بالهدف الثالث من ركلة ركنية في الدقيقة 64، بتسديدة للمدافع الاسباني المتقدم لأداء الدور الهجومي «إيميريك لابورت» بعد تلقيه تمريرة من مواطنه رودري.

وشهدت الدقيقة 71 صناعة النجم البرازيلي جابريل جيسوس للهدف الرابع، والذي تكفل بتسجيله الدولي الانجليزي رحيم سترلينج بعد مشاركته كبديل في الدقيقة 61 محل فيران توريس.

وبعد مشاركته كبديل لجاك جريليش في الدقيقة 75، نجح النجم الجزائري رياض محرز في إحراز الهدف الخامس بصناعة من المدافع روبن دياش في الدقيقة 85.