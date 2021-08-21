من سيتولى ركلات الجزاء في برشلونة بعد ميسي؟

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سيبدأ برشلونة من الصفر بدون ليونيل ميسي بكل تأكيد، بما في ذلك من ركلات الجزاء، حيث كان النجم الارجنتيني يتولى زمام الأمور، لكن النادي الكتالوني سيحتاج إلى هداف جديد للقيام بالمهمة بعد الآن.
ويمتلك رونالد كومان عدة أسماء مرشحة لتولي مهمة تنفيذ ركلات الجزاء، من قبيل أنطوان جريزمان، ممفيس ديباي، فيليب كوتينيو، سيرخيو أجويرو أو مارتن برايثويت، ولكن واحد منهم فقط لديه سجل لا تشوبه شائبة.
وبإلقاء نظرة على أرقام الأسماء المرشحة لخلافة ليو ميسي في تنفيذ ركلات الجزاء، فقد سجل الفرنسي أنطوان جريزمان ما مجموعه 18 ركلة من 28 ركلة جزاء قام بتنفيذها، بدقة 64٪، فيما سجل مع برشلونة هدفاً واحداً من ركلتي جزاء.
ويمتلك الهولندي ممفيس ديباي سجلاً أفضل، حيث سجل 22 ركلة من أصل 29 قام بتنفيذها، أي بنسبة نجاح تبلغ 75 في المائة.
وسجل الارجنتيني سيرخيو أجويرو 48 ركلة من 62 ركلة جزاء قام بتنفيذها، بنسبة نجاح تبلغ 77 في المائة، أفضل من الثنائي أعلاه، مع تنفيذه ركلات جزاء أكثر.
وسيكون الدنماركي “مارتن بريثوايت” اختيارًا مفاجئًا، لكن لديه سجل مشابه لجريزمان، حيث سجل 9 ركلات جزاء من 14 ركلة جزاء قام بتنفيذها، بنسبة نجاح 65٪، كما أنه سجل ركلة جزاء من اثنين قام بتنفيذهم مع برشلونة.
الأفضل على الورق هو فيليب كوتينيو، الذي سجل 10 ركلات جزاء من 10 ركلات قام بتفيذهم في مسيرته الكروية، وإذا لعب هذا الموسم، فقد يكون الرجل المناسب للوظيفة.
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