تشكيلة برشلونة المتوقعة اليوم أمام أثليتك بيلباو في الدوري الاسباني

تعرف على تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة الليلة أمام أثليتك بيلباو برسم الجولة الثانية من الدوري الاسباني، والمقرر إجراؤها على ملعب السان ماميس بحضور جماهير إقليم الباسك.

ويتوقع أن يبدأ رونالد كومان مباراة بيلباو بنفس الأسماء التي لعب بها في الجولة الأولى من الليجا الإسبانية أمام ريال سوسيداد الأسبوع الماضي على ملعب الكامب نو.

وحقق برشلونة الفوز 4/2 أمام زملاء أويارزابال في الجولة الافتتاحية، في أول ظهور للنادي الكتالوني بدون تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لأول مرة منذ 21 عاماً.

وسيتواجد في حراسة المرمى البرازيلي نيتو دون شك، نظراً لاستمرار غياب حارس المرمى الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيجن بسبب الإصابة، ويلعب أمامه المخضرم جيرارد بيكيه بجانب الشاب اريك جارسيا، فيما يتواجد سرجينيو ديست على اليمين، وجوردي ألبا يساراً.

وفي وسط الميدان، من المتوقع أن يبدأ كومان بالثلاثي المتوقع دون أي مفاجآت تذكر، ويتعلق الأمر بالقائد سيرجيو بوسكيتس، و فرانكي دي يونج و الشاب بيدري.

وسيقود المتألق الدنماركي مارتن برايثوايت خط الهجوم، بجانب الفرنسي أنطوان جريزمان، والهولندي ممفيس ديباي، حيث يتواصل غياب كل من سيرخيو أجويرو، وعثمان ديمبلي وانسو فاتي وفيليب كوتينيو بسبب الإصابة.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام بيلباو الليلة

نيتو

سيرجينو ديست – جيرارد بيكيه – اريك جارسيا – دافيد ألبا

سيرجيو بوسكيتس – فرانكي دي يونج – بيدري

ممفيس ديباي – انطوان جريزمان – مارتن برايثوايت