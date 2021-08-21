بث مباشر | مشاهدة مباراة اتلانتا وتورينو في الدوري الايطالي على يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة اتلانتا وتورينو على يلا شوت، بالجولة الأولى في الدوري الايطالي، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 21-8-2021.

يستضيف فريق تورينو نظيره اتلانتا على ملعب أولمبيكو دي تورينو، بخامس مدرب مختلف منذ فبراير 2020 “إيفان جوريتش”.

وستكون عودة الجماهير ميزة كبيرة لفريق تورينو، خاصة وأنه كان من أسوأ المضيفين في الدوري الايطالي الموسم الماضي، فاز في 3 مباريات فقط، وتعادل في 9، وتلقى 7 هزائم.

ويمكن أن يمنح المدرب الجديد إيفان جوريتش فريق تورينو استقرارًا على المدى الطويل بغض النظر عن نتيجة مباراة اليوم، بعد أن قاد هلاس فيرونا مؤخرًا إلى متوسط نقاط 47 نقطة في الموسم الواحد خلال السنتين التي قضاها هناك.

في المقابل، بالنظر إلى تطورهم الكبير في السنوات الخمس منذ تعيين جيان بييرو جاسبريني كمدرب، قد يشعر اتلانتا أن الوقت قد حان للمنافسة على تحقيق لقب الدوري الايطالي لأول مرة في تاريخه.

واحتفظ اتلانتا بكل لاعبيه تقريبًا من الموسم الماضي بغض النظر عن مغادرة المدافع كريستيان روميرو والحارس بييرلويجي جوليني نحو توتنهام، بينما تعاقد مع حارس أودينيزي، الارجنتيني خوان موسو مقابل 20 مليون يورو.

يذكر ان اتلانتا كبد فريق تورينو أول خسارة على أرضه في الموسم الماضي بالجولة الثانية بنتيجة (4-2)، وبشكلٍ عام لم يعرف رجال جاسبريني الخسارة في أول مباراة خارج ملعبهم سوى في مرة واحدة، وفازوا في مباراتين، وتعادلوا في واحدة، بمتوسط أهداف 5.25 في المباراة الواحدة.

وينقل بث مباشر مباراة اتلانتا وتورينو في الدوري الايطالي، على قناة بي إن سبورتس 2 الفرنسية، وسبورت 1 المجرية، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية.

وتنطلق صافرة بداية مباراة اتلانتا وتورينو، من الحكم الايطالي “دانيلي شيفي”، في تمام الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية.