تشكيلة مانشستر سيتي اليوم أمام نوريتش تشهد خروج محرز وعودة جابريل جيسوس

شهدت تشكيلة مانشستر سيتي اليوم أمام نوريتش سيتي عودة المهاجم الدولي البرازيلي جابريل جيسوس للعب كأساسي بعد مشاركته لمدة 21 دقيقة كبديل في مباراة افتتاح الدوري الانجليزي أمام توتنهام هوتسبير الأسبوع الماضي.

وفضل المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بيب جوارديولا إشراك الجناح الدولي الإسباني فيران توريس على الجهة اليمنى بدلاً من الجزائري رياض محرز الذي خيب الآمال في مباراة توتنهام بسبب تماديه في المراوغة والاستعراض.

وسيتواجد على الرواق الأيسر أغلى لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي «جاك جريليش» الذي كلف خزينة مانشستر سيتي 117 مليون يورو بعد انضمامه من أستون فيلا في الميركاتو الصيفي 2021.

وخرج صانع الألعاب كيفين دي بروينه، بالاضافة إلى الظهير الأيسر الدولي الأوكراني زينشينكو من حسابات جوارديولا في هذه المباراة ليحل البرتغالي بيرناردو سيلفا محل الأول، ويشارك جواو كانسيلو محل الثاني، بينما حافظ كايل ووكر على مكانه في مركز الظهير الأيمن.

تشكيلة مانشستر سيتي اليوم

إيدرسون مورايش

جواو كانسيلو – إيميريك لابورت – روبن دياش – كايل ووكر

إيلكاي جوندوجان – رودري – بيرناردو سيلفا

جاك جريليش – جابريل جيسوس – فيران توريس