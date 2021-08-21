بث مباشر | مشاهدة مباراة الفتح والفيحاء في الدوري السعودي على يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لـ مشاهدة مباراة الفتح والفيحاء على يلا شوت، ضمن مباريات اليوم السبت 21 أغسطس في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

تنطلق مباراة الفتح والفيحاء في تمام الساعة 15:50 بتوقيت جرينيتش، 16:50 بتوقيت المغرب، 17:50 بتوقيت مصر، 18:50 بتوقيت السعودية.

ويحتل الفيحاء المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 3 نقاط حققهم من فوزه المفاجيء أمام اتحاد جدة في الجولة الأولى.

بينما يتذيل الفتح جدول الترتيب مع الشباب والطائي بعد تعرضه للخسارة بهدف دون رد أمام الرائد الذي تجرع من كأس الخسارة بثلاثية نظيفة في افتتاح الجولة الثانية أمام اتحاد جدة.

ويستضيف ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في مدينة الهفوف، مباراة الفتح والفيحاء بعد عصر اليوم السبت، بحضور جمهور للمرة الأولى منذ بداية عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتُنقل المباراة على قناة SSC الخامسة السعودية بصوت المعلق الرياضي جعفر الصليح، بتقنية SD وHD، ويقع تردد قناة شركة الرياضة السعودية على القمر الصناعي عرب سات 2B اتجاه 30.5 شرقًا، بتردد 12418 أفقي، وترميز 27500 وتصحيح 3/4، ويمكن استقبال القناة على شبكة شاهد.

وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين بفوز الفتح بهدفين دون رد على ملعبه يوم الرابع من أغسطس 2020 عقب استئناف مباريات الدوري السعودي الذي تعطل بسبب فيروس كورونا.

وقضى الفيحاء الموسم الماضي 2021/2020 في غياهب دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري الدرجة الثانية بعد دوري المحترفين)، حيث اكتفى بالمركز الرابع عشر في الموسم قبل الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفارق نقطة وحيدة عن الفتح الذي نجا بأعجوبة من الهبوط.

وتعرض الفيحاء للخسارة 4 مرات من الفتح في الفترة من 2017 لـ 2020، واستطاع تحقيق الفوز في مناسبتين عامي 2018 و2019.

وعلى صعيد الاستعداد للموسم الكروي الجديد، تعاقد الفيحاء مع تشكيلة كاملة خلال الميركاتو الصيفي 2021 بتعاقده مع 13 لاعبًا من بينهم 5 صفقات مجانية.

وجلب الفيحاء كل من «عبد المنعم مالك من التعاون، وريكاردو من سبورتينج براجا، واستعار فرناندو من بورتو، وحسين الشويش من الرائد، وآندرسون بيكو من ساو خوسيه، وعلي الزبيدي من الكواكب، وعبد الرحمن السفري من القادسية».

وضم رامون وفلاديمير ستويكوفيتش وكيرياكوس بابادوبلوس وتاشتسيديس باناجيوتيس وسلطان مندش بالمجان.

أما الفتح فقد اكتفى بشراء عقد المهاجم الدولي المتميز فراس البريكان من النصر، وتعاقد مع الكرواتي إيفان سانتياني من أوسيجيك بالمجان.

الفتح 1-1 الفيحاء

الدوري السعودي (الجولة الثانية)

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