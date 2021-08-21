تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

متابعات_السعودية نيوز

يخوض مانشستر يونايتد ثاني مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يلاقي ساوثهامبتون بغية الحفاظ على انطلاقته النارية وصدارة الترتيب.



وكان مانشستر يونايتد افتتح مبارياتة في الموسم الجديد من المسابقة باكتساح ليدز يونايتد بنتيجة 5-1، لينهي الجولة الاولى في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن كل منافسيه، فيما خسر ساوثهامبتون بنتيجة 1-3 أمام إيفرتون.

يستضيف ساوثهامتون نظيره مانشستر يونايتد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي مساء الأحد 22 أغسطس/ آب الحالي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساء بتوقيت أبوظبي.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل حصري.

ومن المقرر أن تنقل الشبكة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق التونسي الشهير عصام الشوالي.