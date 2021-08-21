شكرا لقرائتكم خبر عن رقم سلبى تاريخى يطارد الأهلى الموسم الحالى.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطارد النادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، رقم سلبى تاريخى خلال مباريات الفريق في بطولة الدورى المصرى الممتاز، قبل جولتين على النهاية.

واستقبل الأهلى هذا الموسم 25 هدفا فى 32 مباراة فى رقم سلبي كبير، حيث حافظ المارد الأحمر على نظافة شباكه فى 12 مباراة فقط، على عكس الموسم الماضى الذى استقبل فيه 8 أهداف فقط.

ويفصل الأهلى استقبال هدفين عن أكثر المواسم استقبالا للأهداف فى تاريخه برصيد 27 هدفا والذى حدث فى موسمين هما 1953/1954، و2010/2011.

ونستعرض أكثر المواسم التي استقبل فيها أهدافا..

27 هدفا موسم 1953-1954

27 هدفا موسم 2010-2011

26 هدفا موسم 2014-2015

25 هدفا موسم 2020-2021 (حتى الآن)

25 هدفا موسم 2008-2009

25 هدفا موسم 1965-1966

25 هدفا موسم 1964-1965

25 هدفا موسم 1963-1964

وفاز فريق الأهلي فاز على المصري البورسعيدي 4-2، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على استاد الإسكندرية، في الأسبوع الـ32 لبطولة الدوري الممتاز.

جاءت المباراة سريعة ومثيرة وعامرة بالندية والكفاح والأهداف، خاصة عندما تقدم الأهلي مبكرًا بهدف سجله صلاح محسن في الدقيقة 9، وتعادل عمر كمال للمصري في الدقيقة 29، قبل أن يتقدم الأهلي مجددًا بهدف في الدقيقة 36 حمل توقيع طاهر محمد طاهر، وقبل نهاية الشوط يحتسب الحكم ركلة جزاء سددها أحمد رفعت على يسار محمد الشناوي، وقبل نهاية الشوط ينجح حسين الشحات في تسجيل الهدف الثالث ثم يضيف محمود كهربا الهدف الرابع في الدقيقة 80 من تمريرة حسين الشحات السحرية.