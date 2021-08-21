شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يناقش حضور الجماهير فى مباراة المنتخب وأنجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو اتحاد الكرة إمكانية حضور الجماهير فى مباراة منتخب مصر أمام أنجولا، المقرر لها الأول من سبتمبر المقبل، فى الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 التى تستضيفها قطر، وهو ما سيتم مناقشته مع الجهات المسئولة الفترة المقبلة.

ومن المرجح أن تشهد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا حضورا جماهيريا يصل إلى 3 أو 5 آلاف مشجع فى المباراة مع اتباع الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا، وذلك من أجل مساندة المنتخب فى المباريات المقبلة التي تحتاج للفوز وتصدر المجموعة التي تضم كلاً من الجابون وليبيا.

من جهته قرر حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، سفر الفراعنة إلى الجابون يوم 2 سبتمبر المقبل لخوض مباراة الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث يلتقى المنتخب الوطنى نظيره الجابونى يوم 5 من نفس الشهر.

وخصص اتحاد الكرة طائرة خاصة لنقل بعثة المنتخب إلى الجابون، لأن لاعبى المنتخب يعانون من الإجهاد بسبب ضغط مباريات الدورى.

ورفض الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" تأجيل مباراة منتخب مصر الأول أمام الجابون فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2022، لمدة 24 ساعة لتقام يوم 6 سبتمبر المقبل بدلا من يوم 5 كما هو مقررا.

وقرر الاتحاد الدولى لكرة القدم تعديل موعد إقامة مباراة منتخبى مصر وأنجولا فى بداية تصفيات المجموعة السادسة الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، لتقام فى التاسعة مساء الأربعاء الأول من سبتمبر المقبل باستاد الدفاع الجوى بالقاهرة، بدلا من الثانى من نفس الشهر كما كان مقررا مسبقا. وفي الجولة الثانية سيحل المنتخب الوطنى ضيفا على الجابون في ليبرفيل يوم 5 سبتمبر.

وتضم المجموعة السادسة كذلك منتخب ليبيا الذي سيلعب الجولة الأولى على أرضه ضد الجابون ثم في الثانية يسافر ليحل ضيفا على أنجولا.