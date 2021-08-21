شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل ميكيسونى يكشف لـ"الخليج 365" موعد وصول مهاجم الأهلى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وكيل الموزمبيقي لويس ميكيسوني، مهاجم سيمبا التنزاني والمنضم حديثًا إلى الأهلي، موعد وصول النجم الشاب إلى القاهرة للخضوع للكشف الطبي والإعلان رسميًا عن انتقاله إلى النادي الأهلي بعدما حسمت الإدارة الحمراء الصفقة قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد

ورفض الأهلي الإعلان عن ضم ميكيسوني وفضّل تأجيل الإعلان عن الصفقة لحين انتهاء الموسم، للحفاظ على تركيز لاعبيه حتى نهاية الموسم الجاري والذي يسدل الستار عليه الجمعة المقبل بمواجهة نادي أسوان فى ختام مباريات الدوري، فى الوقت الذي أعلن نادي سيمبا التنزاني، الاثنين الماضي، رحيل لويس ميكيسوني فى بيان رسمي دون الكشف عن وجهة اللاعب احترامًا للاتفاق مع الشياطين الحمر، ونشر سيمبا بيانا رسميا على موقعه الرسمي قال فيه، "إدارة النادى توصلت لاتفاق مع نادي فى أفريقيا للحصول على خدمات لويس ميكيسوني".

وقال وكيل ميكيسوني في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه تم تحديد الجمعة المقبل 27 أغسطس موعدًا لوصول اللاعب إلى القاهرة للتوقيع والكشف الطبي، ومن ثم الإعلان عن الصفقة.

جدير بالذكر أن الأهلي نجح في الحصول على خدمات جناح سيمبا، الموزمبيقي لويس ميكيسوني بدءا من الموسم المقبل في صفقة كلفت خزينة النادي 900 ألف دولار بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب لمدة 4 مواسم مقبلة.