شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. تواريخ تتويج الزمالك بلقب الدورى 12 مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب فريق الزمالك من التتويج بلقب الدورى للموسم الحالى 2020 / 2021، خاصة بعدما حقق الفوز على سيراميكا بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على استاد السويس ضمن مواجهات الجولة رقم 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، واصل الزمالك تربعه على قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز في 23 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما احتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 39 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً.

ويحتاج الزمالك 3 نقاط فقط دون النظر لنتائج مباريات الأهلى، ليضمن التتويج باللقب رقم 13 فى تاريخه، ونرصد فى الأسطر التالية تواريخ ألقاب الدورى التى سبق للزمالك التتويج بها..

1- موسم 1959–60

2 موسم 1963–64

3 - موسم 1964–65

4- موسم 1977–78

5- موسم 1983 - 84

6- موسم 1987–88

7- موسم 1991–92

8- موسم 1992–93

9- موسم 2000–01

10- موسم 2002–03

11 - 2003–04

12- 2014–15