بمشاركة صلاح.. ليفربول يعتلي صدارة الدوري الإنجليزي بثنائية في بيرنلي.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر - انتهت مباراة ليفربول وبيرنلي بفوز الريدز بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب «آنفيلد»، معقل الريدز، ظهر اليوم السبت، في إطار لقاءات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» لنسخة الموسم الجاري 2020-2021، حيث تمكن أصحاب الأرض من الحصول على النقاط الثلاث وتحقيق الانتصار الثاني تواليا، بعد الفوز في اللقاء الافتتاحي أمام نوريتش سيتي خارج الديار بثلاثية نظيفة.

شهد الشوط الأول سيطرة هجومية من جانب ليفربول، حيث نجح فى امتلاك الكرة بوسط الملعب وهدد مرمي بيرنلي بأكثر من كرة خطيرة.

وفى الدقيقة 18، نجح البرتغالي دييجو جوتا فى تسجيل الهدف الأول للريدز أمام بيرنلي، من رأسية رائعة.

وسجل النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول أمام بيرنلي، فى الدقيقة 27 ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وظهر بيرنلي ببداية هجومية في الشوط الثاني، حيث سجل هدف التعادل فى الدقيقة 46، لكن تم إلغاؤه بداعى التسلل.

وأنقذ مدافع بيرنلي مرمي فريقه من هدف مؤكد فى الدقيقة 60، حيث تلقى محمد صلاح كرة عرضية، ثم يسددها بعد مراوغة رائعة، لتصطدم به وتتحول إلي ركنية.

وفي الدقيقة 62، أهدر السنغالي ساديو ماني، فرصة الهدف الثاني لصالح ليفربول أمام بيرنلي.

وفي الدقيقة 69، نجح السنغالي ساديو ماني في تسجيل الهدف الثاني لليفربول، بعد إن تلقي تمريرة سحرية داخل منطقة جزاء بيرنلي، ثم يسددها بإتقان داخل شباك الأخير.

وحقق السنغالي ساديو ماني، رقماً مميزاً مع ليفربول، بعد تسجيل الهدف الثاني في مرمي بيرنلي، حيث فض شراكته مع النيجيري ياكولو أياجبيني، واحتل المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيًلا للأهداف ببطولة الدوري الإنجليزي.

بهذة النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى ست نقاط في المركز الأول بالدوري الإنجليزي، فيما فشل بيرنلي في حصد أي نقطة بعد تلقيه هزيمتين.