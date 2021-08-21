هندرسون يقدم الورود لعائلة ضحية مأساة هيلزبورو.. وهدف ملغي لـ«صلاح» والتقدم برأسية جوتا.. أحداث الشوط الاول بين ليفربول بيرنلي



الشارقة - اميمة ياسر - في لفتة رائعة شهدت مباراة ليفربول وبيرنلي قبل انطلاقها تقديم القائد جوردان هندرسون، لاعب نادي ليفربول، بعض الورود إلى عائلة أندرو ديفين، الذي توفي الشهر الماضي عن عمر الـ 55 عامًا، وهو حالة الوفاة رقم 97 في الأحداث المأساوية التي وقعت في 15 أبريل 1989 الخاصة بمأساة هيلزبورو.



وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول وبيرنلي على واقع تقدم الريدز بهدف دون مقابل، في المباراة التي تجمع الفريقين، حاليا، على ملعب «آنفيلد»، معقل الريدز، ضمن مواجهات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» لنسخة الموسم الجاري 2020-2021، إذ يأمل أصحاب الأرض في تحقيق الانتصار الثاني تواليا ورفع رصيده إلى ست نقاط، بعدما فاز في الجولة الافتتاحية بالفوز على نوريتش سيتي خارج الديار بثلاثية نظيفة.

افتتح ليفربول التسجيل عن طريق لاعبه دييجو جوتا في الدقيقة 18 من رأسية متقنة بعدما استلم عرضية رائعة من كوستاس تسيميكاس من الناحية اليسرى.

وفي الدقيقة 26 تمكن محمد صلاح من الوصول لمرمى بيرنلي، وسدد كرة على يسار حارس المرمى نيك بوب معلنا عن الهدف الثاني لفريقه، غير أنه تم إلغاء الهدف بعد ذلك بعد العودة لتقنية الفيديو واحتساب الكرة تسلل على الفرعون.