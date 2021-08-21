جوتا يسجل أول أهداف ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي بالدقيقة 18.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر - أحرز البرتغالي دييجو جوتا الهدف الأول لفريق ليفربول ضد بيرنلي فى الدقيقة 18 من عمر أحداث الشوط الأول، فى المباراة التي تجمعهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي، علي ملعب "انفيلد".

وبدأ ليفربول مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: أليسون بيكر

الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، تسيميكاس

خط الوسط: جوردان هندرسون، نابي كيتا، إليوت

الهجوم: محمد صلاح، دييجو جوتا، ساديو ماني

ويدخل فريق ليفربول مباراة اليوم التي ستقام في الواحدة والنصف ظهر اليوم السبت، وبحوزته 3 نقاط جمعها من الفوز في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي على حساب نورويتش سيتي بثلاثية نظيفة خارج الأرض محتلاً بها المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة بفارق الأهداف عن صاحبي الصدارة مانشستر يونايتد، وتشيلسي.

ويمنى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الاستفادة من التألق الكبير للنجم المصري محمد صلاح في الدوري الإنجليزي بعدما استطاع تسجيل هدف وصناع 2 في الجولة الأولى من البطولة.

ويأمل الدولي المصري في تسجيل هدفين والاحتفال بالوصول الى 100 هدف في الدوري الإنجليزي حيث استطاع تسجيل 96 مع نادي ليفربول وهدفين مع تشيلسي بمجموعة 98 هدفاً حتى الآن.

فيما يبحث بيرنلى عن الانتصار الأول في الدوري الإنجليزي الموسم الجديد خاصة بعدما تلقى خسارة قاسية بهدفين لهدف أمام برايتون في الجولة الأولى من البريميرليج.

ويرغب ليفربول في الحفاظ على مقعده داخل المربع الذهبي للدوري الإنجليزي، الذي احتله بعد حصد الثلاث نقاط الأولى في مشوار استعادة الثقة، بعد موسم من الخيبات والهزائم المتتالية، التي تكبدها الريدز على جميع المستويات، محلياً وقارياً، بعد وداع دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي، وخسارة مقعده في الصفوف الأولى من البريميرليج، قبل أن يضع نفسه ضمن أندية البيج 4، في الجولة الأخيرة من المسابقة المحلية.

وعلى الجانب الآخر، يخوض بيرنلي المباراة وعينه على تحقيق الانتصار الأول في مسيرته بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، بعدما سقط في فخ الهزيمة على يد برايتون، في الجولة الافتتاحية، ليستقر في المركز الثاني عشر.