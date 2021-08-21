شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يرحب بالتفاوض مع الزمالك حول صفقة دونجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز أن الإدارة لا تمانع الدخول فى مفاوضات مع نظرائهم بنادى الزمالك حول صفقة انتقال نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق السماوى إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال المصدر، إن إدارة بيراميدز ترحب بالتفاوض حول صفقة "دونجا"، رغم حاجة الفريق لخدمات اللاعب، إلا أنه فى حال تقديم الزمالك عرض مغرٍ مع إمكانية ضم بيراميدز لاعبين من صفوف الفارس الأبيض سيتم الموافقة على إبرام الصفقة.

وأضاف المصدر أن بيراميدز بدأ خطة تدعيم صفوفه فى الميركاتو الصيفى، خاصة بعدما ضمن الفريق المشاركة فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل، وترغب إدارة الفريق السماوى فى تدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة تعيد التوازن لبيراميدز.

ودخل بيراميدز فى مفاوضات مع نظرائهم بوادى دجلة للحصول على خدمات كل من محمود مرعى وأحمد سعيد، خاصة بعدما أبدى اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى للفريق السماوى رغبته فى ضم الثنائى الدجلاوى.

واقترب بيراميدز من حسم صفقة محمود مرعى وأحمد سعيد مع وادى دجلة، بعدما توصل الطرفان لاتفاق، وتتبقى بعض الرتوش الأخيرة بين الناديين قبل إتمام الصفقة بشكل رسمى.

ويعلم اليونانى تاكيس جونياس إمكانيات محمود مرعى وأحمد سعيد خاصة أنه سبق وتولى تدريب الفريق الدجلاوى، الأمر الذى دفعه لطلب التعاقد مع اللاعبان لتدعيم صفوف بيراميدز.