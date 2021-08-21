شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يحمل شارة قيادة المنتخب بصفة نهائية ودائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدرى، منح شارة القيادة بصفة دائمة ورسمية لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي حال انضمام لاعب من كبار السن، مثل عبد الله السعيد أو أحمد فتحي أو أى لاعب آخر، وتم الاتفاق بصفة نهائية على منح الشارة لمحمد صلاح فى جميع مباريات المنتخب المقبلة.

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدرى، على إقامة معسكر الفراعنة المقبل فى القاهرة بداية من يوم 28 أغسطس الجارى، وتحديدا عقب انتهاء مباريات الدورى المصرى، خاصة بعد تأكد إقامة مباراة مصر وأنجولا باستاد الدفاع الجوى وليس برج العرب بالإسكندرية.

ويضم حسام البدري المدير الفني 28 لاعبا لمعسكر المنتخب الذى ينطلق يوم 28 أغسطس الجارى حتى 7 سبتمبر المقبل، ويتخلله مباراتان أمام أنجولا والجابون فى التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

ويأتى قرار البدرى باختيار 28 لاعبا للمباراتين تحسبا لوقوع أى إصابات بين اللاعبين قبل خوض المباراتين، فى ظل حالة الإجهاد التى تسيطر على اللاعبين بسبب ضغط المباريات الدورى المتبقية.