شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: قرار الحكم محمد الحنفى بعدم طرد أبو جبل أمام سيراميكا "صحيح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أن قرار الحكم محمد الحنفى بعدم إشهار البطاقة الحمراء لمحمد أبو جبل حارس الزمالك فى مباراة أمس بالدورى أمام سيراميكا، عقب الهدف الأول لأصحاب الأرض، قرار صحيح تماماً.

وأوضح مسئولو اللجنة أن اللعبة لم تنته بعدما خرج أبو جبل من منطقة الجزاء وتصدى لهجمة سيراميكا بيده، بدليل أن الحنفى منح الفرصة لفريق سيراميكا ونجح فى تسجيل هدف التقدم، وفى هذه الحالة لا يجب إشهار البطاقة الحمراء للحارس الأبيض.

وأضاف مسئولو اللجنة أنه لو انتهت اللعبة بمجرد التصدى للكرة من جانب أبو جبل بيده خارج منطقة الجزاء كان يجب وقتها إشهار البطاقة الحمراء فى وجه الحارس.

واقترب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك من التتويج بلقب الدورى للموسم الحالى 2020 / 2021، خاصة بعدما حقق الفوز على سيراميكا بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على استاد السويس ضمن مواجهات الجولة رقم 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، واصل الزمالك تربعه على قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز في 23 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما احتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 39 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً.

ويحتاج الزمالك 3 نقاط فقط دون النظر لنتائج مباريات الأهلى، ففى حالة فوز الفارس الأبيض على الإنتاج الحربى فى المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء، سيصبح رصيده 79 نقطة، وسواء فاز الأهلى على الجونة أو تحققت أى نتيجة أخرى سيصبح الزمالك بطل البطولة.