شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى تتأهل لنهائى بريطانيا المفتوحة للاسكواش ومصر تضمن لقب السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة المصرية نور الشربينى، لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، للدور النهائى ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها بريطانيا خلال الفترة بين 16 إلى 22 أغسطس بقيمة جوائز تصل إلى 175 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها بفئة البلاتينيوم ضمن أعلى تصنيف لبطولات الاسكواش.

وفازت نور الشربينى على منافستها الأمريكية أماندا صبحى فى مباراة الدور نصف النهائى بنتيجة 3ـ1، فى مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-7, 9-11, 11-2, 11-6.

وبذلك تضمن مصر لقب السيدات، حيث تواجه هانيا الحمامى مواطنتها نوران جوهر فى مباراة نصف النهائى بعد قليل للمنافسة على حجز المقعد الثانى بالمباراة النهائية.

وتعتبر بطولة بريطانيا أحد أعرق البطولات فى تاريخ اللعبة، كما تعتبر هذه البطولة هى الأخيرة فى الموسم الجارى 2020 / 2021.

وتأتى مباريات اليوم كالتالى:

ـ على فرج والكولمبى ميجيل رودريجيز

ـ نوران جوهر وهانيا الحمامى

ـ محمد الشوربجي وبول كول

ويحمل البطل المصرى محمد الشوربجى المصنف الأول عالمياً، ونوران جوهر المصنفة الثانية للسيدات، لقب البطولة عن النسخة الماضية والتى أقيمت فى عام 2019، قبل أن يتم إلغائها فى الموسم الماضى بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا.