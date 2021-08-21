شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، السبت 21 أغسطس 2021، العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الصفقة مهددة.. الأهلي يطلب 15 مليون جنيه للاستغناء عن صانع ألعابه لبيراميدز، مروان محسن خارج حسابات بيراميدز فى الميركاتو الصيفى ، بسبب كهربا.. جنش خارج حسابات منتخب مصر فى المعسكر المقبل .

بسبب كهربا.. جنش خارج حسابات منتخب مصر فى المعسكر المقبل

بات محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادى الزمالك، مهددا بالاستبعاد من حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى بعد أزمته الأخيرة مع ناديه ورفضه قرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريقه بالجلوس احتياطيا أمام سيراميكا بالدورى، قبل أن يغادر معسكر الفريق من تلقاء نفسه.

مروان محسن خارج حسابات بيراميدز فى الميركاتو الصيفى

خرج مروان محسن مهاجم النادي الأهلي، من حسابات نادي بيراميدز للتعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد، رغم تأكد رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري لعدم اقتناع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بالمردود الذي يقدمه المهاجم الدولي، بالرغم من حصوله على العديد من الفرص.

الصفقة مهددة.. الأهلي يطلب 15 مليون جنيه للاستغناء عن صانع ألعابه لبيراميدز

كشفت مصادر لليوم السابع أن إدارة الأهلى تشترط الحصول على 15 مليون جنيه لبيع ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية، فى الوقت الذى ترغب إدارة الأخير فى ضم اللاعب مقابل 7 ملايين جنيه فقط، الأمر الذى تسبب فى تجميد المفاوضات بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة.

طاهر محمد طاهر يغيب عن الأهلى فى مباراة الجونة

يغيب طاهر محمد طاهر، لاعب النادي الأهلي، عن صفوف فريقه خلال مباراة الجونة المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد خالد بشارة فى الجولة 33 لبطولة الدوري الممتاز للإيقاف، حيث حصل اللاعب على بطاقة صفراء ثالثة أمس فى مباراة المصري بالدوري.

المنتخب الوطنى يطير إلى الجابون بطائرة خاصة 2 سبتمبر المقبل

قرر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، سفر الفراعنة إلى الجابون يوم 2 سبتمبر المقبل لخوض مباراة الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث يلتقى المنتخب الوطنى نظيره الجابونى يوم 5 من نفس الشهر.