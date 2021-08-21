شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا احتسب الحنفى ركلة جزاء لزيزو وتغاضى عن لعبة أجاي؟.. لجنة الحكام تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الجدل الكبير صاحبت احتساب الحكم الدولي محمد الحنفي ركلة جزاء لصالح أحمد سيد زيزو مهاجم الزمالك في مواجهة سيراميكا بالدوري العام وفاز بها الزمالك بنتيجة 2/1، في الوقت الذي لم يحتسب نفس الحكم ضربة جزاء لصالح النيجيري جونيور أجاي مهاجم الأهلي أمام الإسماعيلي، وهي المواجهة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وكشف مصدر مطلع داخل لجنة الحكام، عن السبب وراء احتساب لعبة زيزو فيما لم يتم احتساب لعبة أجاي، مؤكداً أن محمد الحنفي لم يحتسب اللعبتين وطلب استمرار اللعب، ولكن في لعبة أجاي لم يتم استدعائة من قبل الفار لعدم وجود صورة توضح المخالفة، فيما استدعى الفار محمد الحنفي في لعبة زيزو لوجود صور توضح المخالفة التي حدثت مع زيزو من عامر عامر حارس سيراميكا.

وأضاف المصدر، أن الحنفي طلب صور لواقعة المخالفة ضد زيزو كما طلب تحديد مكان الكرة في توقيت المخالفة وهل كانت داخل الملعب أو خارجه ليقوم حكام الفار بإظهار صورة له توضح المخالفة، وفي نفس الوقت صورة للكرة وهي لازالت داخل الملعب في لحظة المخالفة، حيث أنه لو كانت الصورة خارج الملعب في توقيت المخالفة فلن يتم احتساب ضربة الجزاء وقتها.