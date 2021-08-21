شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يخطط كارتيرون لخطف نقاط حسم الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسى لفريق الزمالك، إلى خطف ثلاث نقاط المواجهة المقبلة للأبيض أمام الإنتاج الحربى والتى ستحسم نقاطها حصد الفريق الأبيض للقب بشكل كبير.

واتخذ كارتيرون قرارات مهمة من أجل الدورى بالتقرير التالى :

الابتعاد عن السوشيال

وجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بعض النصائح للاعبي الفريق لعبور المرحلة المقبلة في الدورى والمتمثلة في المباريات الثلاثة الأخيرة لحسم اللقب هذا الموسم، بعد اقترابه من ميت عقبة.

وطلب كارتيرون من اللاعبين عدم التأثر بالهجوم والضغوط النفسية التي يصدرها جمهور السوشيال ميديا ، وطالبهم بالابتعاد تماما عن مواقع التواصل الاجتماعي لحين حسم الدوري حيث يحتاج الزمالك للفوز في مباراتين من 3 مباريات لحسم اللقب رسميا دون النظر الي نتائج الإهلي في المباريات المقبلة.

وأكد كارتيرون للاعبيه ان التركيز داخل الملعب فقط 180 دقيقة في مباراتي سيراميكا غدا والإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل هو الطريق الوحيد لحصد اللقب، وشدد عليهم بأنهم لابد ان يفرحوا الجماهير البيضاء التي تنتظر الفرحة منذ بداية الموسم.

راحة بدنية لمدة 24 ساعة للاعبين

فيما قررالفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدا السبت، ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الأحد المقبل استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقررة إقامتها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة 33 للدوري الممتاز.

غلق ملف أزمة جنش والصفقات الجديدة والراحلين

وطالب كارتيرون من اللاعبين و الإدارة غلق التحدث عن أزمة تجميد الحارس محمود عبد الرحيم جنش وملف الصفقات الجديدة والراحلين حتى إنتهاء الحصول على ثلاث نقاط المباراة المقبلة التى ستحسم حصد الزمالك للقب الدورى بشكل كبير.