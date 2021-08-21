شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مباراة المقاولون ومصر المقاصة بالجبل الأخضر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج المقاولون العرب نظيره مصر المقاصة في تمام التاسعة مساء اليوم السبت على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين نستعرض كواليسها فى السطور التالية..

1_يحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 32 هدفاً وتلقت شباكه 42 هدفاً.

2_يحتل مصر المقاصة المركز العاشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه 46 هدفاً.

3_يدخل ذئاب الجبل مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على أسوان بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر المقاصة من البنك الاهلى بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في نفس الجولة.

4_تم تعيين الحكم سعيد حمزة لإدارة مباراة المقاولون العرب و مصر المقاصة.

5_انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بالتعادل السلبى بالجولة 15 للمسابقة على ستاد الجبل الاخضر.

6_تاريخيا، مباراة اليوم تحمل المواجهة رقم 18 بين الفريقين في مسابقة الدوري، حيث يتفوق المقاصة في 10 مواجهات سابقة، منها ثلاثة مواسم ذهابا، وإيابا، مقابل 3 فقط لذئاب الجبل، وانتهت أربعة مباريات بالتعادل.

7_سجل مصر المقاصة 24 هدفا، يتقدمهم كل من أحمد الشيخ، وحسين حمدى برصيد 3 أهداف، في حين سجل المقاولون 13 هدفا، يتقدمهم محمود عزت برصيد هدفين.

8_أول مواجهة بين الفريقين كانت في موسم 2010/2011، وفاز المقاصة ذهابا وإيابا، الأولى في الأسبوع العاشر بالفيوم "الخميس 04 من نوفمبر2010" وفاز بهدفين دون رد، أول اهداف المواجهة كانت بطريق الخطأ وسجله حمادة السيد قبل نهاية الشوط الأول، وأضاف حسين حمدي الثاني في بداية الشوط الثاني.

9_ أول تعادل جاء بتاريخ 6 من يناير 2014 وانتهت المباراة سلبيا، بينما كان أول فوز للمقاولون في الدور الثاني لنفس الموسم، في 23 أبريل 2014، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

10_ تاريخيا، فشل عماد النحاس في تحقيق أى فوز على مصر المقاصة فى 8 مواجهات كمدير فني، خسر في 5 مواجهات، وتعادل ثلاثة مرات .