شكرا لقرائتكم خبر عن هل يُعيد الأهلى النظر فى ميركاتو الصيف بعد اقتراب ضياع الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل كثيرون في الشارع الكروي الأهلاوي عن إمكانية ضم صفقات الجديدة بعدما سبق وألمح مسئولون في القلعة الحمراء إلى انتهاء ميركاتو الصيف الجاري للنادي بضم 3 صفقات وإعادة أثنين من اللاعبين المُعارين.

في التقرير التالي، نطرح موقف صفقات الأهلي وإمكانية ضم لاعبين جُدد بعد اقتراب ضياع بطولة الدوري بنسبة 99 % لصالح الزمالك.





س: ما هي الصفقات التى أبرمها الأهلي حتى الآن بشكل رسمي؟

ج: الأهلي ضم الجنوب أفريقي بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي والموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب سيمبا التنزاني وكريم فؤاد ظهير أيمن فريق النجوم.