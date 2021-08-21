شكرا لقرائتكم خبر عن هل يُعيد الأهلى النظر فى ميركاتو الصيف بعد اقتراب ضياع الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يتساءل كثيرون في الشارع الكروي الأهلاوي عن إمكانية ضم صفقات الجديدة بعدما سبق وألمح مسئولون في القلعة الحمراء إلى انتهاء ميركاتو الصيف الجاري للنادي بضم 3 صفقات وإعادة أثنين من اللاعبين المُعارين.
في التقرير التالي، نطرح موقف صفقات الأهلي وإمكانية ضم لاعبين جُدد بعد اقتراب ضياع بطولة الدوري بنسبة 99 % لصالح الزمالك.
س: ما هي الصفقات التى أبرمها الأهلي حتى الآن بشكل رسمي؟
ج: الأهلي ضم الجنوب أفريقي بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي والموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب سيمبا التنزاني وكريم فؤاد ظهير أيمن فريق النجوم.
س: ماذا عن موقف المُعارين من العودة للأهلي؟
ج: حسم الأهلي، موقف المُعارين بعدما استقر على إعادة الثنائي أحمد عبد القادر حمدي من سموحة وعمار حمدي من طلائع الجيش.س: هل اكتفى مسئولو الأهلي بضم 3 صفقات وعودة اثنين من المٌعارين الصيف الجاري؟
ج: بنسبة كبيرة للغاية وشبه رسمية، كان الأهلي قد اكتفى بضم بيرسي تاو وميكيسوني وكريم فؤاد وعودة عمار حمدي وأحمد عبد القادر حمدي لكن بعد ضياع بطولة الدوري بنسبة 99 % قد يُعيد الأهلي التفكير في ملف ميركاتو الصيف الجاري.س: كيف يُفكر الأهلي في ميركاتو الصيف بعد ضياع الدوري؟ج" هناك أحاديث عن جلسات في النادي بهدف إعادة النظر في بعض اللاعبين وموقفهم من البقاء في النادي بجانب ضرورة تدعيم مراكز أخرى مثل حراسة المرمى والظهير الأيسر.