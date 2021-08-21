شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. من الأكثر حفاظا على نظافة الشباك هذا الموسم فى حراس الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مركز حراسة مرمى الزمالك هذا الموسم مشاركة حراس الأبيض الثلاثة على مدار مباريات الموسم، سواء على المستوى المحلى ببطولتى الدورى الممتاز وكأس مصر، أو دورى أبطال أفريقيا، حيث اقترب الأبيض من تحقيق لقب الدورى الممتاز لهذا الموسم، بعدما حقق الفوز فى مباراته الأخيرة على سيراميكا بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة، باستاد السويس، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، ويستعرض ”الخليج 365” مشاركات حراس الزمالك الثلاثة محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد هذا الموسم، ومن منهم نجح فى الحفاظ على نظافة شباكه فى أكبر عدد ممكن من المباريات..

- مشاركات جنش مع الزمالك هذا الموسم

شارك جنش مع الزمالك هذا الموسم فى 15 مباراة بواقع 9 مباريات فى مسابقة الدورى الممتاز و5 مباريات فى دورى أبطال أفريقيا ومباراة فى كأس مصر، وحصل على إنذار.

واستقبل جنش 10 أهداف هذا الموسم بمعدل 5 أهداف فى مسابقة الدورى الممتاز ومثلها فى دورى أبطال أفريقيا.

فيما حافظ على نظافة شباكه فى 9 مباريات بمعدل 6 مباريات فى الدورى الممتاز ومباراتين فى دورى أبطال أفريقيا ومباراة فى كأس مصر.

وكانت آخر مباراة شارك فيها جنش مع الزمالك هذا الموسم أمام الإسماعيلى، فى الجولة الثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، وفاز بها الأبيض بهدفين دون رد.

- مشاركات محمد أبو جبل مع الزمالك هذا الموسم

شارك محمد أبو جبل مع الزمالك هذا الموسم فى 18 مباراة بواقع 16 مباراة فى الدورى الممتاز ومباراة فى دورى أبطال أفريقيا ومثلها فى كأس مصر.

استقبل محمد أبو جبل 9 أهداف بمعدل 8 أهداف فى الدورى الممتاز وهدف فى كأس مصر.

فيما حافظ أبو جبل على نظافة شباكه فى 10 مباريات بمعدل 9 أهداف فى الدورى الممتاز ومباراة فى دورى أبطال إفريقيا.

وكانت أخر مشاركة لمحمد أبو جبل مع الزمالك فى مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، الأخيرة، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

- مشاركات محمد عواد مع الزمالك هذا الموسم

شارك محمد عواد مع الزمالك هذا الموسم فى 8 مباريات بواقع 7 مباريات فى الدورى الممتاز ومباراة فى كأس مصر، وحصل على إنذار.

استقبل محمد عواد 7 أهداف فى الدورى الممتاز وحافظ على نظافة شباكه فى مباراتين، بمعدل مباراة فى الدورى الممتاز ومثلها فى كأس مصر.

فيما كانت أخر مشاركاته مع الزمالك أمام الجونة والتى جمعت بين الفريقين فى الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، يوم 30 مايو الماضى، وانتهت بتعادل الفريقين سلبيًا.