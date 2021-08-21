شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى لـ"أجايى" فى الأهلى قبل السفر للغردقة لمواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع النيجيرى جونيور أجايى، مهاجم النادى الأهلى، لاختبار طبى لتحديد موقفه من السفر مع المارد الأحمر للغردقة لملاقة الجونة المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد خالد بشارة بالجولة 33 لمسابقة الدوري، وغاب أجايى عن مواجهة الأهلى مع المصرى البورسعيدى التى فاز بها المارد الأحمر برباعية مقابل هدفين بالجولة الأخيرة للمسابقة لشعوره بألم فى العضلة الخلفية.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إن أجايي يعاني من التهاب فى العضلة الخلفية، حيث اشتكى اللاعب بعد مران الأربعاء الماضى، وخضع لفحص طبي كشف عن حاجته لتنفيذ برنامج تأهيلي لمدة 4 أيام، على أن ينتظم بعدها فى التدريبات الجماعية للفريق بصورة طبيعية.