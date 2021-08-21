شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى لـ"أجايى" فى الأهلى قبل السفر للغردقة لمواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخضع النيجيرى جونيور أجايى، مهاجم النادى الأهلى، لاختبار طبى لتحديد موقفه من السفر مع المارد الأحمر للغردقة لملاقة الجونة المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد خالد بشارة بالجولة 33 لمسابقة الدوري، وغاب أجايى عن مواجهة الأهلى مع المصرى البورسعيدى التى فاز بها المارد الأحمر برباعية مقابل هدفين بالجولة الأخيرة للمسابقة لشعوره بألم فى العضلة الخلفية.
وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إن أجايي يعاني من التهاب فى العضلة الخلفية، حيث اشتكى اللاعب بعد مران الأربعاء الماضى، وخضع لفحص طبي كشف عن حاجته لتنفيذ برنامج تأهيلي لمدة 4 أيام، على أن ينتظم بعدها فى التدريبات الجماعية للفريق بصورة طبيعية.
وفاز فريق الأهلي فاز على المصري البورسعيدي 4-2، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد الإسكندرية، في الأسبوع الـ32 لبطولة الدوري الممتاز.
جاءت المباراة سريعة ومثيرة وعامرة بالندية والكفاح والأهداف، خاصة عندما تقدم الأهلي مبكرًا بهدف سجله صلاح محسن في الدقيقة 9، وتعادل عمر كمال للمصري في الدقيقة 29، قبل أن يتقدم الأهلي مجددًا بهدف في الدقيقة 36 حمل توقيع طاهر محمد طاهر، وقبل نهاية الشوط يحتسب الحكم ركلة جزاء سددها أحمد رفعت على يسار محمد الشناوي، وقبل نهاية الشوط ينجح حسين الشحات في تسجيل الهدف الثالث ثم يضيف محمود كهربا الهدف الرابع في الدقيقة 80 من تمريرة حسين الشحات السحرية.
بهذا الفوز أرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 72 وتجمد رصيد المصري عند النقطة 49.