أليجري: رونالدو قرر البقاء في يوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، إن البرتغالي كريستيانو رونالدو يبدو أنه يعتزم البقاء مع الفريق.

وقال أليجري في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت قبل خوض أول مباراة للفريق في الموسم الجديد غدا الأحد أمام أودينيزي :" كريستيانو أبلغني بأنه سيبقى ".

وقال أليجري إن رونالدو دائما ما يتدرب بشكل جيد ولم يعرب عن رغبته في الرحيل.

وفي الأسابيع الأخيرة، كانت هناك شائعات كثيرة متداولة في وسائل الإعلام تشير إلى رحيل رونالدو - 36 عاما -عن النادي، وترددت تقارير مفادها أن ريال مدريد ومانشستر يونايتد يرغبان في ضمه.

ومازال عقد رونالدو مستمر مع يوفنتوس حتى نهاية يوليو المقبل.

ومؤخرا، حذر رونالدو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من التكهن بشأن مستقبله.

وفشل يوفنتوس في تحقيق لقب الدوري في الموسم الماضي للمرة الأولى في آخر 10 مواسم.