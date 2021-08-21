"جنش خارج الحسابات".. المنتخب يستقر على أسماء حراس المرمى بمعسكره المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، على ثلاثي حراس المرمى المقرر تواجدهم بمعسكر المنتخب المقبل.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي أنجولا والجابون ضمن المرحلة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وصرح مصدر في الجهاز الفني للمنتخب، أنه تم الاستقرار على تواجد الثلاثي محمد الشناوي حارس الأهلي، ومحمد أبوجبل حارس الزمالك ومحمد بسام حارس طلائع الجيش في المعسكر المقبل.

وأشار المصدر الى أن اختيار أبوجبل جاء لمشاركته في اخر مباراتين مع الزمالك بعد قرار الجهاز الفني للقلعة البيضاء بإشراكه بدلاً من محمود عبدالرحيم "جنش"، حيث أن المفاضلة كانت بينهما.

وأكد المصدر، أن الجهاز الفني للمنتخب وضع الثنائي الهاني سليمان حارس سموحة، ومحمود جاد حارس إنبي على قائمة الاحتياط تحسباً لحدوث أي إصابات أو غيابات لأي سبب.

ومن المقرر أن ينطلق المعسكر يوم 28 أغسطس وقبل التوقف الدولي بـ48 بتواجد اللاعبين المنضمين من الدوري المصري.

يذكر أن منتخب مصر سوف يواجه منتخب أنجولا يوم 1 سبتمبر، بينما يلعب مباراة الجابون في الجولة الثانية يوم 5 سبتمبر.