ليفربول يتصدر البريميرليج مؤقتًا بثنائية في مرمى بيرنلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

فاز فريق ليفربول بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعته بنظيره بيرنلي عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وتقدم ليفربول في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول بهدف سجله لاعبه جوتا قبل أن يضيف ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 69.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 26 ولكن ألغى الحكم الهدف بعد الرجوع لتقنية VAR بداع التسلل.

ورفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 6 في صدارة مؤقتة لجدول البريميرليج بينما توقف بيرنلي عند المركز 17 بدون أي نقطة.